Esercitazioni tattiche per il Lecce impegnati sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA per continuare a preparare l’ultima gara dell’anno solare al Via del Mare contro il Bologna. Assente Meccariello, mentre Imbula, Majer, Benzar (escluso dalla lista per fare posto al nuovo arrivato Donati), Farias e Dumancic hanno lavorato a parte. Domenica torneranno a disposizione del tecnico Liverani, Lucioni e Petriccione. Saranno invece indisponibili per squalifica Majer e Lapadula.

Foto: Lecce sito ufficiale