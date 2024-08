Lecce, domani le visite mediche di Coulibaly

Lassana Coulibaly si appresta a diventare un nuovo calciatore del Lecce. Domani il centrocampista maliano è atteso per le visite mediche di rito prima della firma che lo legherà ufficialmente al club di Gotti. Ieri è rimasto in panchina per tutta la durata del match contro lo Spezia. L’accordo tra la Salernitana e il Lecce è già stato raggiunto sulla base di una cessione a titolo definitivo per due milioni di euro.

Foto: twitter salernitana