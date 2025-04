Lecce, dirigenti e presidente disertano la trasferta in casa dell’Atalanta

Dopo la tragica morte del fisioterapista Graziano Fiorita, il Lecce è partito per Bergamo alle 10.30 con un volo charter. Nessun dirigente ha accompagnato la squadra al seguito, ad eccezione del Direttore Sportivo Stefano Trinchera e del team manager Claudio Vino. II gruppo squadra farà rientro nel Salento immediatamente dopo la partita.

Il club aveva spinto per non giocare questa sera la gara, dopo il tragico lutto avvenuto il 24 aprile. Purtroppo la decisione di rinviare la sfida a data da destinarsi non è arrivata e questa sera alle 20,45 al Gewiss Stadium di Bergamo si giocherà.

Foto: sito Lecce