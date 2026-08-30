Lecce, Di Francesco: “Ho richiesto io Ilic. Per Tiago Gabriel solo voci. Stulic? Migliorato nell’attacco alla profondità”

30/08/2026 | 14:21:40

La conferenza stampa di Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida contro la Roma. Le parole del tecnico.

Su Ilic: “Ilic può giocare ovunque in mezzo al campo, alza la qualità del nostro centrocampo. Per questa partita convocherò anche Berisha, che penso dalla prossima settimana lavorerà appieno con la squadra. Abbiamo alzato la qualità in mezzo al campo ma non dobbiamo perdere la capacità di difendere insieme. Ilic non si allenava con la squadra da un mese, ma l’ho visto sveglio, credo abbia qualche minuto per darci una mano. Noi allenatori sul mercato a volte non contiamo quanto vorremmo, in questo caso è stata una mia richiesta, volevo un giocatore in più in mezzo al campo. Avere più soluzioni ci porta ad avere più titolari. Ilic deve ritrovare continuità e quella forza che ha dimostrato sin da giovane. Mi auguro possa essere il posto giusto per il rilancio”.

Su Tiago Gabriel: “Tiago è un nostro giocatore, ho parlato con lui perché ci sono voci ma non situazioni concrete. Gioca in un ruolo delicato in cui ci vuole concentrazione. Non anticipo nulla, ma domani lui o altri hanno la possibilità di giocare”.

Su Stulic: “Al netto delle occasioni sbagliate si sta allenando non bene, benissimo. Avere un competitor come Geubbels ha creato una qualità nell’allenamento altissima. Sta raggiungendo maturità tecnica e fisica, è cresciuto tantissimo. Prima faceva fatica ad attaccare la profondità, oggi ha una gamba differente. Domenica mi è dispiaciuto, sarebbe stato importante per lui fare gol, ma sono convinto che si rifarà quanto prima”.

Sulla difesa a 3: “A Venezia la squadra ha avuto anche più certezze quando siamo passati a tre a gara in corso. Ci abbiamo lavorato e ci lavoriamo sempre, i ragazzi sapranno cosa fare quando ci sarà la necessità di adottare questo sistema”.

Foto: X Lecce