Lecce, Corvino sul caso Normann: “C’era lo 0.01% che il contratto venisse impugnato. Abbiamo deciso di evitare”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, è tornato a parlare del caso legato a Normann, non tesserato dal club per problemi di documentazione: “Il comunicato è stato chiaro e limpido, ribadiamo che alla luce di certe documentazioni c’era la possibilità che lo 0.01% di queste venisse impugnato anche se il 99,99 era a posto. Per evitare che ciò accadesse, per noi o per il ragazzo, abbiamo deciso di evitare. Era un’idea tra le tante valutate per il centrocampo. Lavoriamo con le nostre risorse e con le idee chiare perché il nostro sforzo mira a dare il meglio“.

Foto: Instagram Lecce