Lecce, colpo importante a Pisa. Successo per 2-1. Toscani in Serie B

01/05/2026 | 22:34:59

Il Lecce ottiene un successo determinante in chiave salvezza. Un ottimo 2-1 in casa del Pisa. Arriva il primo verdetto, la retrocessione del club toscano, un anno dopo la promozione.

Primo tempo con ritmi blandi, Falcone tiene in piedi il Lecce, con un Pisa a costruire le palle gol più importanti.

Nella ripresa, Lecce avanti al 52′ con Banda. Grande ripartenza dei salentini che parte da un lancio lungo di Ramadani dalla sua area a imbeccare Cheddira. Il marocchino si porta dietro due difensori e serve Banda sulla destra che calcia di sinistro e supera Semper. Il Pisa reagisce immediatamente con Leris che con uno splendido tiro al volo trova l’1-1 al 56′.

La reazione dei salentini non si fa attendere e al 65′ torna avanti la compagine di Di Francesco. Altra ripartenza dei salentini con Santiago Pierotti grande protagonista. L’argentino si fa metà campo palla al piede trascinandosi i difensori pisani, poi serve Cheddira che con un diagonale di destro trova il suo primo gol stagionale.

Foto: X Lecce