Lecce-Cittadella, le formazioni ufficiali

Alle 21 in campo al Via del Mare, Lecce e Cittadella per la gara di Coppa Italia.

Queste le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Dermaku, Blin, Gallo; Helgason, Hjulmand, Bistrovic; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Baschirotto, Askildsen, Colombo, Di Mariano, Gonzalez, Listkowski, Samek, Frabotta, Ciucci, Calabresi, Berisha, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Branca, Danzi, Vita; Lores Varela; Antonucci, Asencio. A disposizione: Maniero, Felicioli, Del Fabro, Visentin, Tounkara, Beretta, Mattioli, Carriero, Icardi, Pavan, Thioune, Mastrantonio. Allenatore: E. Gorini.

