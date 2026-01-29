Lecce, Cheddira si presenta: “Ho motivazioni altissime. Stulic mi ha dato dei consigli”

29/01/2026 | 13:09:29

Il nuovo attaccante del Lecce Cheddira si è presentato in conferenza stampa: “Le motivazioni sono altissime. L’essere arrivato nel giorno del mio compleanno è stato un regalo. Non vedo l’ora di aituare la squadra ogni domenica. Stulic? Mi ha accolto benissimo, mi ha dato anche un paio di consigli sulla squadra. Siamo due giocatori differenti, in base alla partita e all’avversario il mister sceglierà. Il campionato è sempre molto difficile, la Serie A mette davanti ad una battaglia ogni partita. Con corsa e grinta si possono pareggiare le qualità delle squadre più forti”.

foto x lecce