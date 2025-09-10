Lecce, Camarda torna in gruppo. Kuba si allena a parte, si ferma Pierret

10/09/2025 | 15:25:55

Il Lecce è tornato in campo per preparare la partita contro l’Atalanta di domenica, il report del club salentino: “La preparazione dei giallorossi è proseguita questa mattina con un allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Coulibaly, rientrato dagli impegni con la propria Nazionale, si è allenato regolarmente. Camarda in gruppo, mentre Kaba e Pierret hanno svolto un lavoro differenziato, quest’ultimo a causa di un affaticamento muscolare. Per la giornata di domani è in programma un allenamento pomeridiano a Martignano.

FOTO: X Lecce