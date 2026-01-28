Lecce, Camarda si opera: il comunicato
28/01/2026 | 13:05:08
Il Lecce ha comunicato che Francesco Camarda verrà sottoposto in giornata a un intervento chirurgico alla spalla destra.
Questo il comunicato del club:
“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico alla spalla destra.
Dopo un periodo di terapia conservativa ed a seguito di ulteriore consulto medico, l’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore a sottoporsi ad intervento chirurgico.
Dopo l’operazione il giocatore inizierà l’iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato”.
Foto: X Lecce