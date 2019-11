Lecce-Cagliari rinviata, si gioca domani alle 15

Lecce-Cagliari, posticipo serale della 13esima giornata di A, è stata prima posticipata e poi rinviata per via delle condizioni meteo. La decisione è stata presa dall’arbitro Mariani, dopo tre sopralluoghi coi due capitani Lucioni e Nainggolan. La gara del Via del Mare sarà recuperata domani, lunedì 25 novembre, alle ore 15. Lo ha comunicato il Cagliari sul suo profilo Twitter ufficiale.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari