Alle 18.30, il Lecce ospita il Cagliari in una gara che mette già in palio punti importanti per la salvezza.

Queste le formazioni ufficiali:

LECCE 4-2-3-1: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Oudin, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Prati, Deiola, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola

Foto: twitter Lecce