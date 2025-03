Lecce, buone notizie per Giampaolo: Pierret e Sala in gruppo

Buone notizie per Giampaolo in questo inizio di sosta per le Nazionali: Sala e Pierret tornano in gruppo. Di seguito la nota: “Il lavoro del Lecce è ripreso oggi pomeriggio con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Assenti i sette calciatori impegnati con le rispettive Nazionali: Berisha, Burnete, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Krstović e Ramadani. Pierret e Sala, assenti a Genova per uno stato febbrile, si sono allenati regolarmente in gruppo. Nella giornata di domani la squadra sosterrà una doppia sessione di allenamento sempre ad Acaya”

Foto: Instagram Pierret