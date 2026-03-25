Lecce, Berisha si opera al retto femorale

25/03/2026 | 18:38:15

Il Lecce ha comunicato la programmazione di un intervento chirurgico al retto femorale per Medon Berisha. Questo il comunicato del club:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha si è sottoposto in data odierna ad una consulenza specialistica in Finlandia dal Prof. Lempainem che ha confermato la lesione del tendine riflesso del retto femorale destro.

Berisha verrà operato nella giornata di venerdì dal Prof. Lempainem”.

Foto: Instagram Berisha