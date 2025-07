Lecce, Berisha: “Baschirotto ci mancherà, ma sono felice per lui. Su Camarda…”

29/07/2025 | 15:00:09

Dal ritiro estivo del Lecce, Medon Berisha ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando le prime sensazioni in vista della nuova stagione. Il centrocampista ha subito speso parole positive per il nuovo arrivato Francesco Camarda: “È un bravo ragazzo, umile fin dal primo giorno. Mi sono trovato subito bene con lui”. Sul nuovo corso giallorosso con Eusebio Di Francesco in panchina, Berisha ha sottolineato la grande intensità del lavoro: “Stiamo lavorando tantissimo, i doppi allenamenti non mancano mai. Il mister chiede tanto, soprattutto qualità, e sto imparando molto da lui, anche nei movimenti”. Non manca un pensiero per l’addio di Baschirotto: “Ci mancherà. È un leader vero, uno le cui parole pesano in campo. Ma sono contento per lui”. Quanto alla leadership nel gruppo, Berisha è sicuro: “Ne abbiamo diversi, penso a Falcone, Ramadani, Gaspar… la fascia non è tutto”. Capitolo Krstovic: “Ci ho parlato, non so cosa farà, ma gli ho detto che se resta gli faccio fare 10 gol. E spero di segnarne anche qualcuno io”. Sull’obiettivo stagionale, nessun dubbio: “La salvezza è il nostro traguardo, come l’anno scorso. Abbiamo scritto la storia e vogliamo continuare a farlo”. Infine un sogno personale: “Modric è il mio idolo da sempre. Ora che è in Serie A spero di incontrarlo e chiedergli la maglia”.

Foto: insta personale