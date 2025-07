Lecce, Baschirotto lascia il ritiro. Sarà della Cremonese

29/07/2025 | 10:02:07

Il Lecce si prepara a salutare il capitano, uno dei volti delle ultime salvezze. Come raccontato nella giornata di ieri, una esclusiva rilanciata da Pianeta Lecce, il giocatore vestirà la maglia della Cremonese.

Il Lecce pochi minuti fa ha comunicato che il difensore lascerà il ritiro di Bressanone per le visite mediche con la Cremonese: “L’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore Federico Baschirotto a sostenere le visite mediche presso l’U.S. Cremonese. Il calciatore lascerà il ritiro di Bressanone in giornata”.

Foto: Instagram Baschirotto