Lecce, Banda dimesso dall’ospedale: esito negativo degli accertamenti

15/03/2026 | 11:10:06

Dopo il malore accusato in campo contro il Napoli questo sabato, arrivano ora ottime notizie per Lameck Banda e per il Lecce. Il calciatore è stato dimesso in mattinata dall’ospedale Cardarelli, dopo che gli esami hanno dato esito negativo.

Questo il comunicato del club sui propri social:

“Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo”.

Foto: X Lecce