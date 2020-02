Allenamento pomeridiano per il Lecce, agli ordini del tecnico Liverani, sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Ancora assente, come riporta il sito ufficiale, Farias, hanno lavorato in differenziato Babacar, Falco, Rispoli e Saponara. Domani mattina la rifinitura a porte chiuse all’Acaya Golf Resort & SPA.