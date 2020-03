Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali

L’attenzione è proiettata al “Via del Mare” unico campo di gioco di questo pomeriggio di Serie A con Lecce-Atalanta. La squadra giallorossa per riscattarsi dal tonfo dell’Olimpico con la Roma contro i bergamaschi reduci da quattro risultati utili consecutivi, l’ultimo proprio contro la squadra capitolina, dato il rinvio della scorsa gara con il Sassuolo. Scelte obbligate in attacco per Liverani, ancora senza Falco, out come Babacar e Farias. L’emergenza nerazzurra è invece in difesa, senza Toloi, Djimsiti e Sutalo. Gasperini non rinuncia alla sua veste tattica con De Roon arretrato nei tre di difesa.

Ecco le formazioni di Lecce-Atalanta:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula. A disp: Vigorito, Chironi, Vera, Petriccione, Paz, Shakhov, Meccariello, Oltremarini, Rispoli, Rimoli, Dell’Orco, Tachtsidis. Allenatore: Liverani

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Caldara, De Roon, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; D. Zapata. A disp: Rossi, Sportiello, Tameze, Czyborra, Muriel, Malinovskyi, Castagne, Bellanova, Okoli, Colley. Allenatore: Gasperini

Foto: US Lecce