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Lecce, assalto a Robbie Ure. Dettagli e retroscena

13/07/2026 | 17:15:31

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Il Lecce ha una prima scelta per l’attacco. Si tratta di Robbie Ure, scozzese classe 2004 di proprietà degli svedesi del Sirius. Un profilo molto interessante e soprattutto prolifico, segna gol a raffica. Il Lecce lo apprezza moltissimo e ha già alzato il pressing. In base alle nostre informazioni, confermate dalla Svezia, la prima offerta è bassa: 1,8 milioni per il cartellino più una percentuale del 20-25 per cento da eventuale futura rivendita. Ma la richiesta degli svedesi è più alta, si può chiudere a 4 milioni più bonus più una percentuale. Ure ha aperto completamente al trasferimento in Italia, ma è un’operazione da chiudere in fretta perché c’è grande concorrenza. I numeri del classe 2004 sono di spessore, adesso spetta al Lecce accelerare.
Foto: sito Lecce