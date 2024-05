Come riportato sul sito ufficiale del Lecce, Mister Gotti ha diretto un allenamento questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Sansone ha proseguito nel lavoro personalizzato. Da segnalare che restano a disposizione ancora circa 900 tagliandi (posti a ridotta visibilità) per la gara di lunedì con l’Udinese. Domani mattina è in programma la rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.

Foto: Sansone