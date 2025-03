Lecce, allenamento in vista del Milan: personalizzato per Krstovic

Il Lecce è tornato in campo in vista della sfida contro il Milan al Via del Mare. Di seguito il report sull’allenamento ordierno: “Squadra impegnata all’Acaya Golf Resort & SPA in una sessione di allenamento mattutina agli ordini di mister Giampaolo. Assente Marchwiński, Helgason e Krstović hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina i giallorossi saranno impegnati in un allenamento al Via del Mare”.

Foto: Instagram Lecce