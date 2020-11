Lecce, Adjapong è risultato negativo al Covid-19

Il Lecce, con una nota ufficiale, ha comunicato che Claud Adjapong è risultato negativo. Questa la nota del club pugliese: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Claud Adjapong, rientrato in sede dal ritiro della nazionale U-21, dopo l’esito indeterminato del test molecolare a cui si era sottoposto prima della partenza degli azzurri per l’Islanda, in data odierna è risultato nuovamente negativo al secondo tampone di controllo dopo quello eseguito nella giornata di ieri. Il calciatore da domani si aggregherà ai compagni di squadra.”

Foto: sito ufficiale Lecce