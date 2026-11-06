Leca difende Cahuzac dopo il 9-1: “Nessuno pensa di andarsene. Avremmo rifiutato le sue dimissioni”

06/11/2026 | 10:11:19

Jean-Louis Leca prende posizione dopo la pesantissima sconfitta del Lens contro il Como in Champions League. Il direttore sportivo del club francese, intervenuto sulle colonne de L’Équipe, ha definito il risultato un “fiasco totale”, confermando però la fiducia nell’allenatore Yannick Cahuzac. Nessuna intenzione di cambiare nuovamente guida tecnica, nonostante la storica débâcle europea. Sull’ipotesi di un possibile addio dell’allenatore, Leca è stato categorico: “Assolutamente no. Nessuno pensa ad andarsene. Né lui, né noi. Avremmo rifiutato le sue dimissioni”. Il dirigente ha poi difeso la scelta di affidargli la panchina dopo la separazione da Dino Toppmöller: “Un dirigente assume sempre le proprie scelte. Non torneremo sulla fine dell’esperienza di Dino Toppmöller. Abbiamo già spiegato abbastanza le ragioni profonde che ci hanno portato a separarci da lui e dai suoi collaboratori”.Leca ha anche voluto sottolineare le differenze economiche rispetto alla precedente partecipazione del Lens alla Champions League, nella stagione 2023-2024: “Bisogna confrontare ciò che è confrontabile: durante la campagna di Champions League del 2023-2024 avevamo investito 66 milioni di euro nella sessione estiva e avevamo un monte ingaggi superiore di 15 milioni rispetto a quello attuale”. Una precisazione che non cancella, comunque, la gravità del risultato: “Capisco che le persone si interroghino su questo 9-1. Anche noi lo viviamo male. Fa parte del mestiere prendere colpi del genere”. Il direttore sportivo non ha cercato alibi per la prestazione della squadra, definendola senza mezzi termini: “Abbiamo constatato che è stato un fiasco totale”. Sull’atteggiamento dei calciatori, ha aggiunto: “Non abbiamo ritenuto che qualcuno avesse tradito. Eravamo al 100% dal punto di vista mentale? Non lo so. Quello che è certo è che, a un certo punto, avremmo dovuto chiudere la partita”. Il riferimento è soprattutto a quanto accaduto nella ripresa, quando il Como ha continuato a trovare la via del gol dopo essere già andato al riposo sul 3-0. Leca ha ricordato le scelte effettuate nell’intervallo e il tentativo di rientrare in partita: “A 0-3 era legittimo pensare che una rete all’inizio del secondo tempo potesse cambiare tutto. Ma al 47′ sono stati loro a segnare il quarto gol e lì, sì, avremmo dovuto chiudere la partita. Poi è arrivato il 5-0 al 53′ e il 6-0 al 57′. È diventato molto difficile”. Infine, Leca ha invitato l’ambiente a voltare pagina e a concentrarsi sul prossimo impegno contro il Marsiglia: “Siamo frastornati, ma dobbiamo andare avanti e credere in noi stessi”. Il dirigente ha ricordato anche le difficoltà vissute dal club negli anni precedenti, ribadendo la necessità di reagire: “È dura, ma abbiamo onore. Oggi ho soltanto voglia di tornare in campo contro il Marsiglia”.

foto: sito Lens