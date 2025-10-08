L’ECA cambia nome in EFC. Il presidente Al Khelaifi: “La priorità è la sostenibilità dei club”

L’ECA (European Club Association) diventa ufficialmente EFC (European Football Clubs). Il rebranding dell’organizzazione che raccoglie oltre 800 club di 55 Paesi è stato presentato a Roma, in occasione della tre giorni dell’assemblea generale. Un passaggio definito “storico” dal presidente Nasser Al-Khelaifi, che ha illustrato la nuova identità dell’associazione: “Il lancio di EFC rappresenta un momento fondamentale nell’evoluzione e modernizzazione della nostra grande istituzione. Abbiamo posto le parole ‘football clubs’ e le tre lettere più importanti – EFC – al centro del nostro nome, per comunicare più chiaramente chi siamo e cosa rappresentiamo”.

Per il numero uno del PSG, però, non si tratta solo di un cambio d’immagine: “È molto più di un semplice rebranding: dimostra che pensiamo in modo diverso e spingiamo sempre oltre i confini per migliorarci continuamente. Soprattutto, è una dichiarazione che il calcio è al centro di tutto ciò che facciamo, e che i club sono al centro di tutto ciò che rappresentiamo. Il nostro nome riflette finalmente il nostro scopo, e il nostro scopo riflette il nostro nome. Non smetteremo mai di lavorare per gli interessi collettivi di tutti i nostri membri e per lo sviluppo del calcio dei club nel suo insieme”.

Foto: sito PSG