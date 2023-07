Leboeuf contro Lukaku: “Una vicenda senza logica. Ogni club ora ci penserà due volte prima di prenderlo”

L’ex difensore della Nazionale francese, Frank Leboeuf, ha commentato a hln.be la vicenda di Romelu Lukaku, che ha improvvisamente interrotto i contatti con l’Inter per flirtare con altri club, tra cui la Juventus.

Queste le parole del francese in merito: “Non c’è logica nella vicenda Lukaku. Perché adesso molla improvvisamente l’Inter? Lukaku è un giocatore che stimo molto. Un ragazzo simpatico. Come calciatore, conosciamo anche i suoi punti deboli. L’abbiamo visto la scorsa stagione e l’anno prima. Ha bisogno di cambiare: diventare più costante e lavorare di più. Ora molti club ci penseranno due volte prima di scommettere su Lukaku: non sei sicuro che sia un buon investimento e che non faccia anche con te le stesse cose. Spero davvero che trovi un altro buon club. E poi verranno fuori le verità e le bugie su ciò che sta accadendo ora. Perché penso davvero che alcune persone stiano dicendo bugie in questa storia o non dicano ciò che provano veramente”.

Foto: Instagram Inter