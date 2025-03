Leao, un’altra panchina: è il film della stagione

Rafa Leao partirà dalla panchina anche stasera a Napoli, tutto questo a meno di decisioni diverse nelle prossime ore. In sostanza, si tratta della costante della stagione: da Fonseca a Conceicao il portoghese è sempre stato in discussione, mai un titolare inamovibile, la costante se vogliamo impazzita poiché stiamo parlando del più pagato dell’organico con una clausola enorme. In definitiva di tratta della sintesi di una stagione nata male e che continua a comprendere tanti – troppo – equivoci, con Leao sempre in copertina anche se non si tratta di una copertina a colori. Anzi.

Foto: sito Milan