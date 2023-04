Leao: “Un orgoglio difendere la maglia del Milan. Siamo a un passo dalla vittoria della Champions, dobbiamo provarci”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il centravanti del Milan, Rafael Leao, ha così commentato la qualificazione dei rossoneri alle semifinali di Champions League: “Puntare l’avversario è quello che provo a fare in tutte le partite, ho questa caratteristica importante e provo a fare la differenza. E poi se non posso segnare vedo i miei compagni”.

Poi ha proseguito parlando del suo futuro: “Sono contento di essere qui, è un orgoglio difendere questa maglia. Mi aiutano tutti i giorni per essere un giocatore migliore, devo ringraziare la mia squadra e il mio allenatore”.

Infine, conclude: “Sono consapevole di aver scritto una pagina di storia. In futuro voglio continuare a sognare come tutti i giocatori che sono in questo club, siamo a un passo dalla vittoria della Champions League e ci dobbiamo provare fino alla fine”.

