Leao, un gol a San Siro in Serie A che mancava da 513 giorni

20/10/2025 | 09:55:03

L’attaccante del Milan, Rafael Leão, è tornato al gol in casa in Serie A: il portoghese non segnava a San Siro in campionato dal 3-3 contro la Salernitana del 25 maggio 2024, ben 513 giorni fa, quando in panchina c’era ancora Stefano Pioli, questa volta allenatore della squadra avversaria.

Non è l’unico dato interessante: a Leão mancava una doppietta dal 9 novembre 2024, in occasione del 3-3 tra Cagliari e Milan.

Foto: Instagram Milan