Leao torna sui social dopo Atalanta-Milan: “La strada è ancora lunga”

Si è preso qualche ora, ora Rafael Leao ha voluto commentare, seppur brevemente, la prova del Milan al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Il portoghese, che non ha brillato come al solito contro la squadra di Gasperini, ha condiviso una foto che lo ritrae in campo con la maglia rossonera, per poi aggiungere: “La strada è lunga”. Il campionato di Serie A è ancora agli inizi, e il pareggio contro l’Atalanta dopo la vittoria casalinga contro l’Udinese ha lasciato del rammarico nel gruppo di Pioli. Leao, all’indomani del match, dimostra di avere più determinazione che mai nel proseguire diversamente il proprio percorso, a partire dal prossimo match contro il Bologna.

Foto: Twitter Milan