Leao torna in Italia: martedì si allenerà con il Milan

12/10/2025 | 23:42:31

Il Portogallo ha aggiornato su Leao, il giocatore è stato escluso dall’allenamento di oggi per gestione e sta facendo ritorno in Italia: “Rafael Leão è stato dispensato dalla Nazionale portoghese e non prenderà parte alla partita contro l’Ungheria. La decisione di escludere il giocatore è stata presa dal commissario tecnico Roberto Martínez, dopo aver valutato le condizioni fisiche dell’attaccante, che era subentrato dalla panchina nella gara Portogallo–Repubblica d’Irlanda. Leao, secondo La Gazzetta dello sport, sarà a disposizione di Allegri già martedì per la ripresa ufficiale degli allenamenti”.

Foto: Instagram Milan