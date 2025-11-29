Leao: “Sto imparando da attaccante. Allegri è un vincente, siamo sulla strada giusta per lo scudetto ma è lunga”

29/11/2025 | 23:17:16

Leao ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Lazio: “Io come attaccante? Sto imparando. Il lavoro della squadra mi aiuta, dentro e fuori dal campo. I movimenti che devo fare li capiscono: il cross di Fikayo è una cosa che facciamo in allenamento. Dobbiamo continuare, sapevamo che era difficile. Siamo molto contenti. Scudetto? Siamo nella strada giusta ma ci mancano ancora tante partite. Oggi è stata difficilissima: abbiamo lavorato molto bene e vogliamo continuare così. Tra 4 giorni giochiamo contro di loro e vogliamo vincere. Grazie al supporto dei nostri tifosi, incredibile. Allegri è un vincente, ha vinto qua al Milan. Ha l’esperienza di gestire lo spogliatoio, anche chi sta in panchina: Ruben e Samuele hanno aiutato con la stessa voglia di chi è partito dall’inizio. Anche la Coppa Italia è un nostro obiettivo”.

foto x milan