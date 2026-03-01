Leao: “Stiamo lavorando per risolvere l’infiammazione, sento ancora un po’ di fastidio”

01/03/2026 | 16:05:00

Leao ha parlato ai canali ufficiali del Milan tornando sui suoi problemi fisici: “Stiamo lavorando per risolvere questa infiammazione. Io ho cercato di fare sempre il massimo. Sto sempre meglio anche se sento ancora un po’ di fastidio. Tutti mi hanno spinto, mi hanno aiutato tanto. E’ un gruppo forte con ragazzi bravi. Il mister ci ha portato esperienza e ha creato un bell’ambiente. Chi è subentrato è stato importante come Ricci, Fullkrug, Nkunku, Athekame. E anche Estupinan, se non avesse dato quel pallone a Modric non sarebbe arrivato il cross dell’1-0. Questi sono dettagli ma sono importanti”.

