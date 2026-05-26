Leao: “Stagione che mi ha messo alla prova dal punto di vista fisico e mentale. Speriamo che la prossima sia migliore”

26/05/2026 | 15:13:03

Rafael Leao, attaccante del Milan, affida ai social un pensiero sulla stagione appena conclusa.

Queste le sue parole: “È stata una stagione che ha messo alla prova al massimo il mio stato fisico e psicologico, e solo chi ha vissuto tutto questo da vicino con me sa quanto sia stato difficile per me. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l’impossibile affinché questa stagione prendesse una direzione totalmente diversa da quella che abbiamo avuto. Che il Milan possa tornare, nella prossima stagione, a vivere momenti di gioia e di trionfo”.

Foto: Instagram Milan