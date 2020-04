Leao-Sporting, l’ex presidente: “Se si trova in questa situazione è solo colpa di suo padre”

La controversia fra lo Sporting Lisbona e Rafael Leao si arricchisce con un nuovo capitolo. Infatti, l’attaccante del Milan intende procedere con un’azione legale alla Corte d’appello di Lisbona, con l’intenzione di annullare la sentenza del Tribunale arbitrale per lo sport che gli ha ordinato di indennizzare il club di 16,5 milioni di euro verso il club portoghese. Sulla vicenda è intervenuto anche Nelson Almeida, presidente dello Sporting all’epoca dei fatti: “Il giudizio della corte è chiaro e di giusta causa. Attualmente Rafael sta continuando a parlare con Frederico Varandas [attuale presidente del club, ndr] e questo è già abbastanza per me. C’è un solo colpevole: è il padre del giocatore. Se Rafael si trova in questa situazione, lo deve a suo padre.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Milan