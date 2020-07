Leao: “Spero di restare al Milan per tanto tempo. Ibra? E’ come un fratello maggiore”

Intervistato da SKY Sport, Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha così parlato: “Sento la fiducia dell’allenatore e dei compagni e così è più facile aiutare la squadra. Lavoro tutti i giorni per giocare dall’inizio. Se il mister mi mette in campo per giocare sono pronto. Sull’esterno c’è più spazio per me, per correre uno contro uno e per fare assist o rientrare e calciare in porta. Il mio obiettivo è prendere la maglia da titolare del Milan ed essere un giocatore importante per il Milan. Sono contento qua al Milan, spero di rimanere qua per tanto tempo. Ibrahimovic? Lui è come un fratello maggiore, mi dà dei consigli per fare meglio. È sempre sorridente, un grande compagno. Mi dà fiducia, è sempre tranquillo. Fuori dal campo è una persona diversa.”

