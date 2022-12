Dopo gli impegni del Mondiale con il Portogallo, Rafa Leao è tornato oggi ad allenarsi con il Milan. Il calciatore portoghese ha postato una sua foto in campo oggi con la didascalia: “Back home”.

Saranno settimane cruciali anche per il capitolo rinnovo per il giocatore.

