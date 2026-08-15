Leao smentisce le tensioni con Amorim: “Influenza negativa? State mentendo”

15/08/2026 | 15:21:13

Rafa Leao smentisce i problemi con Amorim e risponde così sui social a un articoli che recitava: “Ruben Amorim considera che Rafael Leão possa avere un’influenza negativa all’interno dello spogliatoio del Milan. Si ritiene che l’allenatore portoghese abbia preoccupazioni sull’impatto del giocatore sull’ambiente”, si legge nel post che riprende la notizia de La Gazzetta dello sport. Leao ha risposto così mettendo a tacere le voci: “Forse lo siete voi perché state mentendo”.

foto sito milan