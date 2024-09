Leao: “Siamo sereni, c’è un bell’ambiente. Io sono un leader diverso”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ai canali ufficiali della società rossonera alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen: “Vincere fa parte del Milan, i tifosi vogliono vincere sempre e anche noi. Siamo sereni, l’ambiente è bello. Ovviamente la vittoria nel derby ci ha dato tanta fiducia. Vogliamo mantenere questo livello, continuare a vincere. Domani è fondamentale, vogliamo una vittoria in Champions: le partite sono difficili ma siamo il Milan e vogliamo vincere”.

“Dicono che la difesa cominci dagli attaccanti, quindi davanti a me ci sono questi due (Morata e Abraham, ndr) che lottano e non si fermano mai. Io da dietro mi sento contentissimo di vedere quella voglia e non posso fare meno di quello che fanno loro. Tutti sono contenti del loro lavoro, per me sono fondamentali: sono forti in attacco e anche senza palla, in difesa”.

Poi ha proseguito: “Io sono un leader diverso, non parlo tanto perché la mia personalità è così. Però ho esperienza qui, in un club come il Milan… Sono qua da sei anni e posso aiutare i più giovani. Ho vinto anche uno Scudetto… So che posso dare tanto alla squadra in campo. Il primo capitano è Calabria, poi quando non c’è Calabria c’è Theo, poi ci sono io e poi Mike (Maignan, ndr) e Tomori. È un extra, poi è ovvio che sono contentissimo di poter indossare la fascia da capitano, però siamo tutti importanti in squadra”.

Sul Bayer Leverkusen: “Sappiamo che è una squadra difficile, una delle migliori attualmente per il bel calcio che giocano. Ci siamo preparati bene, e anche se non giocheremo il nostro miglior calcio perché loro giocano in casa con i loro tifosi la cosa più importante è vincere”.

foto: Rafa Leao Instagram