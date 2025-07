Leão: “Sento che quest’anno il Milan sarà davvero una squadra, siamo più uniti. Su Allegri…”

Rafael Leão ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Perth Glory, ultima tappa della tournée australiana del Milan. L’attaccante portoghese ha sottolineato l’importanza di prepararsi al meglio per l’inizio del campionato: “Che si giochi 45 o 90 minuti, l’obiettivo resta uno: essere pronti per la prima giornata. Daremo tutto per vincere, ma il focus è arrivare in condizione ottimale”. Leão ha poi espresso entusiasmo per l’accoglienza ricevuta dai tifosi rossoneri in Australia: “Il loro calore si sente, sono davvero tanti e per noi è bellissimo giocare in un ambiente così. Cercheremo di ripagarli con una grande prestazione”. Spazio anche a un commento sul nuovo allenatore Massimiliano Allegri: “Ha esperienza e sa cosa serve per vincere. Sta portando una mentalità forte e un grande spirito di gruppo. Rispetto al passato, sento che quest’anno il Milan sarà davvero una squadra: abbiamo qualità, ma soprattutto unità”. Infine, una battuta su un possibile ritorno a Perth a febbraio per la sfida con il Como: “Non è ancora ufficiale, ma se dovesse accadere sarebbe bello tornare. Qui abbiamo tanti tifosi”.

Foto: Instagram Leao