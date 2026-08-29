Leao sbarca a Istanbul, folla oceanica per il nuovo idolo del Galatasaray

29/08/2026 | 16:39:47

È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Rafael Leao. L’attaccante portoghese è arrivato oggi a Istanbul, pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray, e ad attenderlo ha trovato un’accoglienza da autentica star. Migliaia di tifosi turchi si sono radunati per salutare il loro nuovo campione, trasformando l’arrivo del portoghese in un vero e proprio bagno di folla.

Leao è sbarcato all’aeroporto Atatürk dopo aver lasciato il Milan al termine di sette stagioni. Il portoghese ha salutato con emozione il mondo rossonero, spiegando di essersi sentito a casa fin dal primo giorno e di voler continuare a seguire il Milan anche da lontano. Ora, però, davanti a lui c’è una nuova sfida.

A Istanbul l’entusiasmo è già alle stelle. Il Galatasaray aveva invitato i propri tifosi ad accorrere all’aeroporto e per l’arrivo di Leao e infatti, ad attenderlo, c’erano circa 30mila persone. Un’accoglienza impressionante per un giocatore destinato a essere uno dei grandi protagonisti della nuova stagione giallorossa.

Il portoghese, che indosserà la maglia numero 27, ha già parlato da nuovo uomo Galatasaray: “Sono molto contento. Sono qui per aiutare la squadra”. E ha indicato anche la Champions League come uno degli obiettivi principali della sua nuova esperienza.

Foto: Youtube Galatasaray