Leao saluta Pioli: “Grazie mister, il tuo nome è entrato nella storia del Milan. Grazie per avermi aiutato a crescere”

Arriva sui social anche il saluto di Rafael Leao a Stefano Pioli, tecnico che qesta sera saluterà il Milan dopo la sfida con la Salernitana.

La stella portoghrse ha scritto su Instagfram un messaggio per il suo tencico: “Grazie di tutto mister, dopo 12 anni hai regalato una gioia enorme a tutti i tifosi del Milan e di conseguenza il tuo nome è entrato nella storia del Milan! Grazie per avermi aiutato a far entrare il mio nome nell’elite del calcio“.

Foto: twitter Milan