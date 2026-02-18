Leao risponde a Nico Paz (papera di Maignan): Milan-Como finisce 1-1. Inter a +7

18/02/2026 | 22:45:37

Finisce 1-1 il recupero tra Milan e Como, gara rinviata per la cerimonia delle Olimpiadi Milano-Cortina a San Siro. Un pareggio che frena i sogni scudetto del Milan e le ambizioni Champions del Como.

Primi minuti equilibrati, il Milan fa la gara, il Como con attenzione riparte e punge i rossoneri. Como avanti al 24′ con Vojvoda, ma l’azione è viziata da fuorigioco e viene annullato.

Al 32′, vantaggio del Como, buono stavolta. Errore clamoroso di Maignan che passa palla a Nico Paz che a porta vuota segna. Como avanti al Meazza all’intervallo.

Nella ripresa, Milan senza Pavlovic, uscito all’intervallo per un problema da valutare. Entra Gabbia. Al 54′, grave tegola per il Como che vede ammonirsi Nico Paz. L’argentino era diffidato e salterà la sfida di Torino contro la Juventus di sabato prossimo. Al 64′, pareggia il Milan. Segna Leao, dopo una gara di tantissime difficoltà. Il Como, sbilanciato, tagliato in due dal lancio di Jashari per il portoghese che controlla in mezzo a due e da venti metri, vedendo Butez fuori dai pali, lo scavalca con un pallonetto perfetto. Pareggio rossonero. Al 72′, traversa del Milan con Leao, rossoneri vicino al 2-1. Al 79′ si riscaldano gli animi, viene espulso Allegri per un diverbio con il team manager del Como. Finale imprevedibile, entrambe le squadre provano a vincere. Ma finisce 1-1 a San Siro.

In classifica, i rossoneri salgono a 54 punti, ma l’Inter ora è a +7 (61). Il Como aggancia l’Atalanta a 42 punti, portandosi a -4 dalla Juventus.

