Leao rassicura i tifosi: “Sto bene, niente di grave”

La sfida di San Siro si era aperta nel peggiore dei modi per il Milan: infortunio di Leao e sostituzione dopo appena 1o’. Un problema muscolare che ha tenuto – e tiene ancora – in ansia i rossoneri in vista della sfida di mercoledì contro l’Inter, valida per la semifinale di andata di Champions. Ma la stessa stella portoghese ha voluto rassicurare i proprio tifosi. Come mostrato dalle immagini di Mediaset, Leao è uscito dallo stadio di San Siro senza problemi dopo il fastidio fisico accusato nella gara contro la Lazio. L’attaccante portoghese, rispondendo alla domanda “Come stai?”, ha dichiarato: “Bene, bene, niente di grave“.

Foto: Instagram Leao