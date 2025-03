Rafael Leao, attaccante del Milan, autore dell’assist per il momentaneo 1-1 di Chukwueze contro la Lazio, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, con una vena polemica: “Purtroppo siamo soli contro tutto e tutti. Siamo ancora in tempo per tornare a fare risultati positivi e il gruppo continuerà a essere più unito che mai”.

Foto: sito Milan