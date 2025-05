Leao: “Poco da dire, dobbiamo entrare per vincere la finale”

14/05/2025 | 20:55:42

Rafael Leao, numero 10 del Milan, è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia col Bologna: “Oggi non c’è molto da dire, dobbiamo entrare per vincere la finale e dare una gioia ai nostri tifosi. Come tutti i compagni voglio aiutare la squadra a vincere, non importa chi fa gol ma chi vince questo trofeo che è molto importante per noi”.

Infine, sul mancato gol in casa: “Quando deve succedere succederà, non ci penso: io cerco di aiutare con gol e assist”.

