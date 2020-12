Leao, più veloce della luce: in gol dopo 6 secondi. È il nuovo record

Rafael Leao ha segnato il gol più veloce della storia della Serie A, andando a segno nella prima azione della partita. Sono trascorsi soltanto 6 secondi dal calcio d’inizio di Sassuolo-Milan e il portoghese ha portato avanti i rossoneri. Battuto il primato degli 8 secondi impiegati da Paolo Poggi in Fiorentina-Piacenza del 2 dicembre 2001. Prima del gol di Poggi, il record apparteneva a Marco Branca, all’epoca all’Udinese che sempre in una gara contro la Fiorentina segnò dopo 9 secondi il 10 gennaio 1993. Neanche tra Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 si è mai segnato così velocemente: in Inghilterra il primato è di Long, che in Watford-Southampton dell’aprile 2019 ci mise 7,69 secondi; in Spagna Joseba Llorente impiegò 7,22 secondi in Valladolid-Espanyol del 20 gennaio 2008 per sbloccare la gara; in Germania Volland, ai tempi all’Hoffenheim fece gol al Bayern dopo 8,8 secondi ad agosto 2015; in Francia resiste il record di Michel Rio, che nel 1992 andò a segno dopo 8 secondi per i padroni di casa.

Foto: Twitter Milan