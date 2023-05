Leao: “Ogni giocatore vuole giocare in Premier League”

Rafael Leao ha rilasciato un’intervista al magazine Gaffer, ecco le sue parole: “Premier League. Penso che ogni giocatore voglia giocare in Premier League perché è un campionato molto competitivo. Ha un calcio coinvolgente, grandi squadre e un pubblico mondiale. La Serie A è attualmente molto ben posizionata nel mondo del calcio, ma direi sicuramente la Premier League in futuro. Dal punto di vista calcistico, il mio obiettivo è vincere la Champions League e il Pallone d’Oro. Come artista, personalmente non ci penso troppo, seguo il flusso. Come individuo, penso di rendere la mia etichetta uno dei più grandi nomi familiari nel mondo della musica”.

Sporting Lisbona?: “Lo Sporting è una delle migliori accademie del mondo, se non la migliore. Figo e Ronaldo sono cresciuti li e sono stati due Palloni d’Oro. È un onore che mi riempie di grande orgoglio aver iniziato la carriera lì, mi hanno aperto le porte del mondo del calcio e gli sono molto grato”.

Foto: Instagram Milan