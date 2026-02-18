Leao: “Non siamo soddisfatti, era una partita da vincere. Maignan? Tante volte ci ha salvato”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la gara pareggiata contro il Como.

Queste le sue parole: “Partita che era da vincere. Abbiamo giocato molto meglio rispetto all’ultima partita contro di loro, abbiamo avuto di più la palla ma nel primo tempo potevamo essere più decisi davanti alla porta. Abbiamo subito il gol e poi continuato a giocare, ma nel secondo tempo dovevamo essere più determinati nell’ultimo cross. Arriva un momento importante della stagione, chiedo ai tifosi di essere tutti insieme”.

Potete raggiungere l’Inter? “Ci sono tante partite, la Serie A sta diventando molto difficile. Noi cerchiamo il nostro, oggi volevamo vincere. Adesso cerchiamo di vincere la prossima tra pochi giorni e poi vedremo. Puntiamo a salire”.

Dopo il gol, l’abbraccio a Maignan. “Una persona molto importante per me, abbiamo giocato insieme a Lille e mi aiuta tutti i giorni dentro al campo. Era un supporto in più, è stato un momento difficile dopo l’errore. Ci ha salvato tante volte. Il gruppo è fantastico, è l’energia che abbiamo per puntare a vincere grandi cose”.

Foto: X Milan