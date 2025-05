Leao: “Non sento la pressione perché adoro il calcio”

19/05/2025 | 16:30:42

Durante la lunga intervista rilasciata ad Icon Magazine, il fantasista del Milan, Rafael Leao, ha così parlato, partendo dalle critiche: “Solitamente non le leggo. Se ce ne sono è perché sei bravo in quello che fai e ci si aspetta tanto da te. Non sento la pressione perché adoro il calcio, per me è la cosa più bella che c’è. Quando sono in campo riesco a mettere da parte tutto, scatta una sfida con me stesso. Il mio obiettivo è cercare di fare sempre meglio“.

Sul futuro. “L’Italia mi ha dato tanto. Fa parte della mia crescita, la porterò per sempre dentro di me. Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere: voglio continuare a divertirmi e a giocare ad alto livello“.

Foto: Instagram Leao